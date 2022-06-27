Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da "Yaz Kur'an Kursları" açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızın beden sağlığı için gösterdiğimiz titizliği ruh sağlığı için de göstermek mecburiyetindeyiz. Başarıları, kariyerleri ve sosyal statüleri için gösterdiğimiz hassasiyeti gönül dünyalarının imarı için de göstermek zorundayız." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2022 Yaz Kur'an Kursları Açılış Töreni"nde konuşan Erbaş, çocukları Kur'an'ın rahmet iklimiyle tanıştıracakları için sevinçli olduklarını söyledi.

Türkiye'nin her köşesinde camilerin çocuklarla şenleneceğini, huzur veren kubbelerde çocukların seslerinin yankılanacağını dile getiren Erbaş, çocukların, Allah'ın en güzel nimeti ve emaneti olduğunu vurguladı.

Çocuklara "emanet" bilinciyle yaklaşmanın insanlığın en temel vazifelerinden biri olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın beden sağlığı için gösterdiğimiz titizliği ruh sağlığı için de göstermek mecburiyetindeyiz. Başarıları, kariyerleri ve sosyal statüleri için gösterdiğimiz hassasiyeti gönül dünyalarının imarı için de göstermek zorundayız. Çocuklarını ve gençlerini ihmal eden toplumlar yarınlarından emin olamayacaktır. Çocuklarının fikri, vicdani ve ahlaki eğitimlerine gerekli özeni göstermeyen bir toplumun, gelecekten ümitvar olması mümkün değildir. Bu anlamda yapmamız gereken, çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur'an'la buluşturmaktır. Güzel ahlak abidesi Sevgili Peygamberimizle tanıştırmaktır. Hayata anlam katan milli ve manevi değerlerimizle kuşandırmaktır. Dünyanın sıkıntı ve zorluklarından, özellikle terör ve istismar yapılanmalarının tuzaklarından çocuklarımızı korumanın yegane yolu, onları sahih dini bilgiyle buluşturmak, Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın hayat veren ilkeleriyle tanıştırmaktır."

"Onlar için manevi bir sığınak olacak"

Prof. Dr. Erbaş, her şeyin büyük bir hızla değişim ve dönüşüm geçirdiği günümüzde, nesillerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin ihmal edilemez bir sorumluluk ve ertelenemez bir görev olduğunu kaydetti.

Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim programını çocukların okul döneminin ardından dinlenme, oyun ve eğlence ihtiyaçları üzerine geliştirdiklerini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Bütün ders materyallerini, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, bilgisini, yaşını, yeteneğini dikkate alarak hazırladık. Kurslarımıza katılan çocuklarımız, öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecekler. Yüce dinimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri, neşeli ve eğlenceli bir kurs atmosferinde öğrenecekler. Birlik ve beraberliği, kardeşliği, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı öğrenecekler. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ahlakını özümseyecekler. Caminin huzur veren ortamında Kur'an'ın bereket iklimiyle ruhlarına iman, hakikat ve merhamet tohumları ekecekler. O tohumlar filizlenecek, boy verecek ve huzur bahçelerine dönüşecek. ve o bahçe, yarının yollarında çocuklarımıza istikamet verecek. Onlar için manevi bir sığınak olacak. Darda kaldıklarında gönüllerine ferahlık verecek. Sıkıntılarına, dertlerine onun ışığında çare arayacaklar. Musibetle karşılaştıklarında onunla teselli bulacaklar. Daha da önemlisi, gençlerin zihinlerini bulandıran sapkın ideolojiler karşısında onlar için bir kalkan olacak."

"Bırakın, camilerimiz çocuklarla şenlesin"

Din görevlilerinin çocuklarla iyi bir iletişim kurması gerektiğini dile getiren Erbaş, yaşanılan çağın gerçekliklerini mutlaka göz önünde bulundurmak mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

Çocukların ilgi ve beklentilerinin doğru tespit edilmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Zihin ve gönül dünyalarını iyi gözlemleyerek, çevreyle ilişkilerini iyi tahlil ederek işe başlamak durumundayız. Yükümüzün ağır, sorumluluğumuzun büyük ve işimizin vaktimizden çok olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu noktada cami cemaatimizden de aynı ilgi ve hassasiyeti bekliyorum. Elbette çocuklar, camide gülüp oynayacak, koşup gürültü yapacaklardır. Bu, onların en doğal hakkı ve en temel gıdalarıdır. Çünkü çocuklar oyunla, eğlenceyle ve neşeyle büyürler. Onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru olmaz. Bırakın, camilerimiz çocuklarla şenlensin." ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de törene ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Törende öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve ilahiler okudu, işaret diliyle ezgiler söyledi, mehteran gösterisi sundu. Ayrıca Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye mesir macununu halka sunulmasını buyurduğu temsil sahnelendi.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ile Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.