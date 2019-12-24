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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Mazlum coğrafyalarda insanlık dramı yaşanmaktadır"
6 saat önce
37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: AA
37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi. (4)
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