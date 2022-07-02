Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması

02.07.2022 01:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, ofisi ziyaretinde "2022 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Muhammed Zeyd Özel, Medine Havalimanı Ekip Başkanı Uğur Yılmaz ve Kargo Hizmetleri Ekip Başkanı Zeynel Abidin Akduman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, hac ve umre hizmetlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişten gelen tecrübesi sayesinde her geçen gün hac hizmetleri konusunda daha da iyiye gidildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda görevli personelinin yaptıkları hizmetlerle hacıların duasını aldıklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"İnsanların Diyanet İşleri Başkanlığımıza, mensuplarına dua etmesi, kendilerine bu hac farizasını yerine getirme noktasında, kayıt olmalarından hacı olup evlerine dönmelerine kadar Diyanet İşleri Başkanlığının bütün personeliyle fedakarane bir şekilde çalışmış olması onları çok memnun ediyor. Başkanlığımız, ülkemizin hem Suudi Arabistan'da hem de diğer ülkeler nezdindeki hac ve umre konusundaki titizliğini, gayretini bütün dünyaya tanıtmış oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Toplumların efendisi, onlara hizmet edenlerdir" hadis-i şerifini hatırlatarak, "Hakikaten her türlü fedakarlığa teşvik etme noktasında sık sık hatırlamamız gereken bir hadis-i şeriftir. Biz bu hizmetkarlığa talip olmuşuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Erbaş, Medine'de hacı adaylarına hizmet veren ekip başkanlarıyla bir toplantı yaparak hac döneminde yapılan hizmetler konusunda bilgi aldı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de hazır bulundu.

Erbaş, toplantı sonrası Fetva ve İrşat Ekibi ve Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekiplerini yerinde ziyaret ederek ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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