Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumda her zaman ışık saçacak nesillere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kuran'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumda her zaman ışık saçacak nesillere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kuran'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Erbaş, 1980 yılında mezun olduğu Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Erbaş, okul yapımına katkı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve iş insanlarına teşekkür etti.

Erbaş, 40 yıl önce mezun olduğu okulda, Allah'ın kelamını, Arapça'yı, şiir okumayı, kompozisyon yazmayı ve hitabeti öğrendiklerini kaydetti.

Toplumda imam hatip okullarına yönelik bir beklentinin olduğunu dile getiren Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kuran'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur. Bu nesiller bizim milletimizi geleceğe taşıyacaktır. Esasında bütün mütefekkirlerin ortaya koyduğu ilkeler ahlaklı nesillerin yetişmesidir. Biz o mütefekkirlerin doğrudan doğruya Kuran'dan almış oldukları ilhamlarla söyledikleri o ilkeler doğrultusunda nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz."

Erbaş, ülkedeki tüm okullarda her zaman doğrunun, mazlumun yanında olan, yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmadığı sürece iyiliğin yolunda gençler yetiştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da okulun yapımında birçok kişinin katkıları olduğuna değinerek, binanın en güzel şekliyle yapılacağını ifade etti.

Okulun en önemli merkezlerden birisi haline geleceğine inandığını aktaran Yavuz, okulda yetişenlerin daha yaşanabilir bir dünya ve daha aydınlık bir Türkiye ortaya çıkacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentin hafızasını ve kültürünü oluşturan yapılardan birisinin bu okul olduğunu söyledi.

Lisenin kent için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Yüce, inşaatın toplam 10 bin 476 metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Okul binasının yanı sıra konferans salonu da yapılacağını dile getiren Yüce, lisenin külliyeye dönüşeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurban kesilen törende, Erbaş ve protokol üyeleri okul binasının temelini attı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı

Kuran-ı Kerim, Asker, Mezun, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı         
22:55
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:15:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei