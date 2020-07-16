Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Millet Camii'nde sela okudu - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle Ankara'da, Beştepe Millet Camii'nde sela okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında halka birlik ruhu ve manevi güç sağlaması için okunan selalar, bu gece tekrar okundu. Yurt genelindeki 90 bin camiden saat 00.13'te sala sesleri gelirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bitişiğindeki Beştepe Millet Camii'nde sela okudu. Ayrıca, cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı kaydedildi.