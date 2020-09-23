Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimize bu musibet karşısında rehberlik etmeye çalıştık - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Bu süreçte milletimizin, yaşadığımız bu musibet karşısında en doğru tavrı almasına rehberlik etmeye çalıştık. İbret, tedbir, tevekkül ve dua olmak üzere 4 temel ilkeye her vesileyle dikkat çektik" dedi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre; Başkan Ali Erbaş, il ve ilçe müftüleriyle 'Salgın Dönemi Diyanet Hizmetleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı online toplantı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda salgın sürecinde başkanlığın yaptığı çalışmaları değerlendiren Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ifade ederek, bu süreçte topluma hizmet noktasında yapmış oldukları çalışmalar ile gösterdikleri özveri ve gayret için il ve ilçe müftülerine teşekkür etti.