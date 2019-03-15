Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, Camilere ve Kutsallarına Yapılan Saldırılar Başta Olmak...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir."

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