Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, Camilere ve Kutsallarına Yapılan Saldırılar Başta Olmak...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, Camilere ve Kutsallarına Yapılan Saldırılar Başta Olmak...

50 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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