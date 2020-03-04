Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanlara yönelik yapılan dışlayıcı hareketler saldırıya dönüşmektedir" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, iki ülke arasındaki din eğitimi ve hizmetleri alanındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Biz imkanlarımız ölçüsünde dünyanın her yerinden kardeşlerimizle hem tecrübelerimizi paylaşmak hem de ülkemizin din eğitiminden istifade etmelerini sağlamak için gayret içerisindeyiz" dedi.



Erbaş, Kamboçya'nın da farklı dinlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu belirterek, "Birlikte yaşamanın en önemli unsurlarından birisi hoşgörüdür, barıştır, diğer insanların inançlarına saygı göstermektir. Bu olduğu sürece insanlar hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar her zaman bu barışı gerçekleştirebilirler. Bütün dünya ülkeleri için arzumuz, farklı inançlardan, farklı düşüncelerden insanların birbirlerinin düşüncelerine, inançlarına saygı göstererek bir arada barış içerisinde yaşamalarıdır. Bu hepimiz için, her ülke için çok önemli bir kaidedir, ilkedir" şeklinde konuştu.



Dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen İslamofobik ve ırkçı tavırlara dikkat çeken Erbaş, "Son yıllarda gerek Avrupa'da olsun, gerekse Hindistan'da, Myanmar'da, dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Müslümanlara yönelik yapılan birtakım dışlayıcı hareketler, hatta bunun saldırıya dönüşmesi, Müslümanları yok saymaya dönüşmesi şeklinde gelişiyor olması da bizi üzmektedir. Bütün bu kötü örneklere karşı ne kadar iyi örnekler sergileyebilirsek, bu da bizim için bir zenginlik olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.



Konuk Bakan Hassan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti. Erbaş'a Kamboçya'daki dini hayat, din eğitimi ve din hizmetleri hakkında bilgiler veren Bakan Hassan, bu alanlarda özellikle genç neslin iyi yetişmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.



Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. - ANKARA