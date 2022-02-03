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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Namaz Dağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Namaz Dağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti Açıklaması

03.02.2022 14:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Namaz Dağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, beraberinde Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Murat Ekinci, İl Müftüsü Mehmet Taştan ile Namaz Dağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ve Namazdağı Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Seyfullah Aydın'dan bilgi alan Erbaş, askerlerle bir süre sohbet etti.

Üs bölgesinde kar tünelinde nöbet tutan askerlerle de görüşen Erbaş, onlara görevlerinde başarı diledi.

Şeref defterini imzalayan Erbaş, yaptığı konuşmada, akşam Regaip Kandili için mevlit yayınının Ulu Cami'den yapılacağını söyledi.

"Ordumuza dua ediyoruz"

Üs bölgesindeki askerleri de ziyaret etmek istediklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Askerimize dua etmek, bu önemli vazifelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek, yanlarında olmak için buradayız. Bütün askerlerimize, komutanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Vatan nöbetinde olan kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum ki; Peygamber Efendimiz, '1 saat vatan nöbeti tutmak yıllarca nafile ibadetten daha önemli.' buyuruyor. Biz de her vesileyle vatan ve bayrak sevgisini, milli ve manevi değerleri milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Ordumuza dua ediyoruz. Jandarmamız, polisimizle her zaman birlik beraberlik içerisinde hizmet ettiğimizi, 90 bin camimizde 150 bin hocamızla her zaman askerlerimize dua halinde olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Askerlerimize bu kutsal vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Regaip gecelerini tebrik ediyorum."

Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile telefonda görüşerek Regaip Kandili'ni kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra askerlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Toros Dağları, Namaz, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Namaz Dağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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