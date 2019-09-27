Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Nevşehir'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Erbaş, burada Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, Vali Aktaş ve katılımcılarla makam odasında bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "İl Buluşmaları" programı kapsamında kente geldiğini belirtti.

Dün İstanbul'da meydana gelen depremden dolayı başta İstanbullular olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, şunları söyledi:

"İnşallah bu tür afetlerde Rabbimiz, milletimizi ve bütün insanlığı korur, muhafaza eder. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız il buluşma faaliyetlerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. Başkanlığımızın bütün milletimizin en önemli kurumlarından biri olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Amacımız, milletimize daha iyi hizmet etmek, din hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek. Yerinde tespitlerde bulunarak eksiklerimizi telafi etmektir."

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrencilerle bir araya gelecek olan Erbaş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantıda buluşacak.