Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında, "Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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