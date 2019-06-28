Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Okullarda manevi yönden eğitim yeterli değil"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi binasının açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi binasının açılışını yaptı. Erbaş, okullarda ve fakültelerde manevi eğitimin yetersiz olduğunu ifade ederek bu eğitimi gençlik merkezlerinde vereceklerini söyledi.



İstanbul İl Müftülüğü tarafından yaptırılan Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Fatih ilçesi Kalenderhane Mahallesi Cüce Çeşmesi Sokak'ta yapılan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da katıldı.



"Ailenin bozulduğuna dair bir takım bilgiler alıyoruz"



Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlik merkezinde verilecek olan eğitimlerin önemine dikkat çekti. Bu tür mekanların kız öğrenciler için oldukça önemli olduğunu ifade eden Erbaş, "Cenabı Hak, bu tür mekanların sayısını artırsın. Özellikle kızlarımız için çok önemli. Onların bu tür mekanlarda korunaklı yerlerde kalmaları gerekiyor. Kitaplarla, konferanslarla, sohbetlerle beslenmeleri gerekiyor. Aile o kadar önemli ki, biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin 81 ilinde ve dört yüz küsur ilçesinde aile rehberlik büroları açtık. O bürolardan çalışanların yüzde 95'i hoca hanımlardan oluşuyor. Zaman zaman dinliyoruz. Dinledikçe bazen seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Sevincimizin sebebi, gerçekten aileye dokunmaları, problemleri çözmeye çalışmaları, o ailenin kızlarına sahip çıkmaları. Bu bizi sevindiriyor. Üzen kısmı da gittikçe ailenin bozulmasına yönelik gelişmeleri görüyoruz. Bozulduğuna dair bir takım bilgiler alıyoruz." diye konuştu.



"Okullarda manevi yönden eğitimler yeterli değil"



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlik merkezleri ile okulların arasındaki farkı da anlattı. Manevi eğitimin okullarda yetersiz olduğunu ifade eden Erbaş, "Burada yetişen kız öğrencilerimiz, aile bireyi olacak, anne olacak. Belki çeşitli fakülteleri bitirmiş, bitirecek olabilirler ama onların en önemli unvanı anneliktir, anne olmalarıdır. Anne olmaları için nasıl bir eğitime tabi tutacağız? Nasıl onların manevi dünyalarını besleyeceğiz? Bu çok önemli. Bunu okullarda, fakültelerde yapmamız zor. İlahiyat fakültesi ve benzeri bir takım eğitim fakültelerinin bazılarının bölümlerinde manevi yönden insanımızın beslenmesine yönelik eğitim programları var ama yeterli değil. İşte bu tür gençlik merkezlerinde, yurtlarda bu işi yapmamız gerekiyor. İşte bu mekanda yapacağımız hizmetler geleceğe yönelik meyvelerini verecek. Özellikle kızlarımızın iyi bir Müslüman kadın nasıl olmalı, bir anne nasıl olmalı, bunun gıdasını alacaklar burada" şeklinde konuştu.



İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da törende bir konuşma yaptı. yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Gençlik Merkezi olarak açılışı yapılan bina için "Bu mekanı ilk satın aldığımız zaman İstanbul Müftülüğü Konutu olarak düşünülmüştü. Yani, müftümüz burada ikamet eder diye almıştık. Ama daha sonra gördük ki bu mekanın bulunduğu alanda eğitim kurumları var. Özellikle kız öğrenci yurtlarıyla dolu bir alan burası. Böyle olması bizi Diyanet'in insan ve din merkezli anlayışıyla kuşattı. ve dedik ki burası insan merkezli din hizmetinin bir eğitim beşiği olsun ve civarda kalan kız öğrencilerimizin istifade edeceği bir gençlik merkezi olsun." dedi.



Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini keserek binayı gezdi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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