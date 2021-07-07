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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da

07.07.2021 21:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve içerisinde bulunan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi program için Ordu'ya gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve içerisinde bulunan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi program için Ordu'ya gitti.

3 gün sürecek programlar kapsamında ilk olarak Gürgentepe ilçesine geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada Gürgentepe İlçe Müftülüğü Yeni Hizmet Binası ve içerisinde bulunan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını yaptı.

Başkan Erbaş, açılış öncesinde Gürgentepe Merkez Camii'nde öğlen namazını kıldırdıktan sonra cemaate bir selamlama konuşması yaptı ardından açılış için hazırlanan tören alanına geçti.

Gürgentepeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programında konuşan Başkan Erbaş, en hayırlı açılışlardan birisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Burada, Kur'an kursunda Allah'ın kelamı öğretilecek. Gençlerimize Peygamberimizin yolunda nasıl gidilir, o gösterilecek. Bundan daha hayırlı açılış olabilir mi? Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şu külliyede, camide, ilçe müftülüğünde, Kur'an kursunda bir tuğla emeği olan kardeşimize dahi Cenab-ı Hak onun karşılığını verecektir. " dedi.

Başkan Erbaş, emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerim'de "Allah muhsinleri sever" buyuruluyor. Muhsin, iyi insan, iyilik yapan insan demektir. İyiliğin yapıldığı en önemli yerler, toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir. Camiler, okullar, mektepler ve insana topluma hizmet eden müesseselerdir. İşte o müesseselerin birisinin açılışındayız. " ifadelerini kullandı.

"Gürgentepe ilçemizin güzel çocukları, Rabbimizi, Peygamberimizi burada öğrenecek"

Hazreti Peygamberin Diyanet İşlerini Mescid-i Nebevi'den yönettiğini hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Allah Resulü, Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Nebevi iyi yapmak için gerekli çalışmaları başlattı. Mescit yapıldı, bitti mi, bitmedi. Nasıl ki burada Gürgentepe'nin diyani işlerini, diyanet hizmetlerini yönetmek için bir müftülük binası yapıldı ve hemen onun için de Kur'an kursu yapıldı ise Peygamber Efendimizin adeta yaptığının bir benzerini yapmış oluyoruz burada. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Suffeyi inşa etti. Peygamber Efendimiz. Suffe, mecid ve mektep demektir, okul demektir. Allah Resulü Efendimizin en önemli öğrencileri, talebeleri Mescid-i Nebi'nin içerisindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçemizin güzel çocuklarının Rabbimizi, Peygamberimizi öğrendiği, vatan, millet sevgisi, birlik beraberlik, dürüstlük, evrensel değerler bütün bunların öğretildiği yer olacak ilçe müftülüğümüzün içindeki 4-6 yaş Kur'an kursu ve Gençlik Merkezi. Ülkemizin 81 ilinde ve 922 ilçesinde buna önem veriyoruz. "

İslam dininin milletin çimentosu olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "İslam bizim için en üst şemsiye o şemsiyenin altında hepimiz toplanıyoruz. Müslümanlık bizim için en büyük nimet. Milletimizin çimentosudur dinimiz, elhamdülillah. En üst şemsiye, o şemsiyenin altında hepimiz toplanıyoruz. Biz Müslümanlığımızın ilkeleri ile toplumdaki sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, barışı, birlikte yaşama tecrübesini gerçekleştireceğiz. Dinimiz, ibadetlerimiz bunun için en önemli vasıtadır. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, toplum hayatını en iyi noktalara getirebilmek için ahlaki ilkelere sahip olmanın önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri olarak buna katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız daha dürüst, daha iyilik sever nasıl olabilir, daha sevgi toplumunun ferdi nasıl olabilir, daha vatansever nasıl olabilir, bayrağın sevgisini gönlünde nasıl taşıyabilir, 'Minarelerden yükselen bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' beyitlerinde ifade edilen o ruha nasıl sahip olabilir? Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmeye gayret ediyoruz. "

Hazreti Peygamberin, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. " hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, "Sayın Valimiz biliyorum nasıl koşturuyor, faydalı insan nasıl olunur, onun gösteriyor. Allah kendisinden razı olsun. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız göğsümüzü kabartan işler yapıyor. Müftülerimiz, şehrimizde 19 ilçemiz var, 19 ilçemizin müftüleri, her biri bulunduğu şehrin manevi mimarlığını yapıyor. İmamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz bulundukları mahallenin manevi rehberliğini yapıyor. Sayın Valimizin rehberliğinde bütün şehrimizin yöneticilerini tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birliğinizi, beraberliğinizi, daim eylesin. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. " mısralarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yüreklerimiz toplu vurmaya devam edecek inşallah ve değil düşman, top bile bizi sindiremeyecek. Rabb'im bu müftülük binasının ve içindeki müştemilatının, Kur'an kursunun, gençlik merkezinin ve yanındaki külliyenin, caminin yapımında yapılmasında, inşasında emeği geçen herkesten razı olsun. Allah az verenden de çok verenden de razı olsun. Devletimizi ilelebet payidar eylesin, devletimiz güçlü olmazsa bu müesseseler yapılamaz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletsizliğin ne olduğunu devletini kaybeden, yurdundan yuvasından sürülen, mülteci durumuna düşen insanları görüyoruz değil mi? Onları görüyoruz. "

Ramazanda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetiyle İdlib'e gittiğini belirten Başkan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devleti kaybetmenin, yurdundan, yuvasından çıkmak zorunda kalmanın ne olduğunu orada müşahede ettim. Ülkemizin her ilinde, neredeyse her ilçesinde muhacirler var, mülteciler var. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara sahip çıkalım. Biz sahip çıkarsak toplumdaki huzur devam eder. Sahip çıkmaz kendi haline bırakırsak düzen bozulur, huzur bozulur. Bunu devletimizin yetkilileri, elhamdülillah biliyorlar ve en güzel şekilde bu düzeni korumaya, iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti bütün müftülerimiz, tüm mensuplarımız aracılığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. "

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştiren Başkan Erbaş, açılışın ardından ilçe müftülüğü hizmet binası ve Kur'an kursunu gezdi.

Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ezeltere Kültür Merkezi ve Cemevi'ni ziyaret etti

Başkan Erbaş, ayrıca Ordu Valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki heyetle ilçede bulunan Ezeltere Kültür Merkezi ve Cemevi'ni ziyaret etti. Başkan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Rabbim Peygamberimiz'in (sas), ehlibeytin yüzü suyu hürmetine birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Buralar bizim kültürümüzün, medeniyetimizin en önemli müesseseleri. Bütün dergahlar, camiler, cemevleri hepsi bizim. Yeter ki bu kültürümüzü medeniyetimizi devam ettirelim. İnancımızın gereklerini yerine getirelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Ayrılıp bölünmeyiniz. " buyuruyor. Biz de bunu elimizden geldiği kadar gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize intikal ettirmeye çalışıyoruz. Buralar vasıtadır. Camide vasıtadır, cemevleride vasıtadır. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Her doğan ölecektir. Faniyiz ancak baki olan Allah'tır. Allah'a giden farklı yollar vardır. Bunlar netice itibariyle farklı yollara gitse de bir yerde buluşuyor. Önemli olan buluşma noktasıdır. O da Allah'ın rızasıdır. Cenab-ı Allah hepimize sırat-ı müstakimde yürümeyi nasip eylesin inşallah. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Asker, Ordu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da - Son Dakika


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