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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da

18.02.2022 11:49

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslamofobi konulu konferans verecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir heyetle Pakistan'a gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri tarafından karşılandı. Ali Erbaş, karşılamada dost ve kardeş ülke Pakistan'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erbaş, Pakistan programı kapsamında önce Lahor'da ardından Başkent İslamabad'da temaslarda bulunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın Lahor'da Badşahi Camii'nde Cuma namazı kıldıracak, ardından Sahipzade Ahmet Ali İslam Enstitüsü'nde konferans verecek. Pencap Valisi Muhammed Server'i de ziyaret edecek olan Erbaş, cumartesi günü de Pencap Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Seyid Hassan ile bir araya gelecek.

Erbaş'ın Pakistan programının ikinci durağı başkent İslamabad olacak. Pakistan Başbakan'ı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Başkan Erbaş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri, Federal Eğitim Bakanı Şevket Mahmut'u ziyaret edecek. Ziyaretlerde heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslamofobi konulu bir konferans verecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Pakistan ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bülent Dadaş eşlik ediyor. (DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Pakistan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da - Son Dakika


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