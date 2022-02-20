Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

20.02.2022 16:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ravalpindi şehrinde ilim insanlarıyla bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ravalpindi şehrinde ilim insanlarıyla bir araya geldi.

Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile görüşmesinin ardından Erbaş, beraberindeki heyetle Ravalpindi'deki Eidgah Şerif Türbesi'ne geçti.

Türbe ziyaretinin ardından ilim insanlarıyla bir araya geldiği Eidgah Şerif Türbesi kompleksinde konuşan Erbaş, alimlerin toplumların temel dinamikleri ve rehberleri olduğunu ifade ederek, bir toplumda iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin ortadan kaldırılmasının alimlerin eliyle olduğunu söyledi.

Erbaş, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki din eğitimi ve ilmi çalışmalar konusunda Pakistan ile iş birliği yapacaklarını belirterek, "Daha iyi noktalara gelmek için güçlerimizi birleştireceğiz. Gençlerimizi doğru dini bilgiyle Kur'an ve sünnete dayalı dini bilgiyle yetiştirme noktasında iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.

"Gönüllerimiz komşu"

Pakistan ile Türkiye arasında kara sınırı olmadığını anımsatan Erbaş, "Ülkeler olarak sınırımız yok ama kalplerimiz, gönüllerimiz bitişik. Gönüllerimiz komşu." dedi.

Erbaş, peygamber varisleri alimlerin her zaman sevgiyi, muhabbeti, aşkı, heyecanı, birliği ve beraberliği yaşatmak için kilometrelerce uzak yerlere gittiklerini söyleyerek, özellikle tasavvuf yoluyla İslam'ın gönülleri nurlandırması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor'da Pakistanlı alimlerle bir araya geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor'da Pakistanlı alimlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement