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İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu - Son Dakika

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

21.02.2022 10:34

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de okuyan Pakistanlı mezunlar ve Pakistan'daki Türk öğrenciler ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de okuyan Pakistanlı mezunlar ve Pakistan'daki Türk öğrenciler ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Erbaş, başkent İslamabad'da Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Pakistan Koordinatör Yardımcısı Talha Uğurlu, Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Seyfül İslam ve Türk öğrenciler ile görüştü.

Erbaş, PAMDER Pakistan Koordinatör Yardımcısı Uğurlu ve Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı İslam'dan çalışmaları ile ilgili bilgi alırken, Pakistan'da eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerle de sohbet etti.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Asker, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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