Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır"
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır"

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e uymak, onun ilkeleriyle amel etmek kurtuluşumuzu sağlayacaktır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Erbaş, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevlid-i Nebi'nin, Hazreti Muhammed'in doğum günü olduğunu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Bizim kutladığımız bu hafta da Peygamber Efendimizin doğum gününün seneyi devriyesi olması münasebetiyledir. Bütün İslam dünyasında aynı gün ve aynı hafta kutlanmış olması bir bereket ortaya çıkarmaktadır. İnşallah Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden hatırlamış ve hatırlatmış oluruz. Onun yolunda hem gençlerimizin hem çocuklarımızın yürümüş olması bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Zaten amacımız yeryüzüne imtihan olmak için gönderilişimizi yeniden hatırlamak ve bu imtihanı kazanmak için çabalamak, gayret sarf etmektir. Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e uymak, onun ilkeleriyle amel etmek kurtuluşumuzu sağlayacaktır. Ben tekrar Adıyamanlı kardeşlerime bu Mevlid-i Nebi Haftasında Peygamber Efendimizi anlamak, onun ilkelerini daha çok yerine getirmek noktasında gayret içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Mevlid-i Nebi Haftamız hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah."

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise Mevlid-i Nebi Haftası'nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]