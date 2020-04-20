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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:04 Kaynak: AA
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