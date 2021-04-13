Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu Açıklaması

13.04.2021 10:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 gölgesinde ihya edilecek ramazanda vatandaşların mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmesini, namazlarını aileleriyle birlikte cemaatle kılmasını ve Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 gölgesinde ihya edilecek ramazanda vatandaşların mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmesini, namazlarını aileleriyle birlikte cemaatle kılmasını ve Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye etti.

Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın maneviyatı ve Başkanlığın faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler ile ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl vakit, cuma, teravih ve bayram namazlarının camilerde kılınamadığını, camilerin açık olduğunu ancak sadece hoparlörlerden ezan, dua ve salatü selam okunduğunu belirten Erbaş, 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla camilerin cemaatle namaza yeniden açıldığını hatırlattı.

Dün kılınan teravih namazı ve gece yapılan sahurla ramazanın başladığını belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene elhamdülillah ramazan ayında cuma ve vakit namazlarımızı camilerde kılacağız. Yatsı namazı dahil. Yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra imamlarımız, 'Muhterem kardeşlerim, değerli cemaatim şimdi hep birlikte evlerimize gidiyoruz ve evlerimizde mümkünse çocuklarımızla birlikte cemaatle teravih namazımızı kılıyoruz, mümkün değilse ferdi olarak kılıyoruz' şeklinde bilgilendirme yapacak. Önce teravih namazımızı kılacağız ardından da vitir namazımızı kılacağız. Çünkü vitir namazı teravih namazından sonra kılındığı için camilerde yatsı namazımızın son sünnetini kıldıktan sonra dağılacağız. Çünkü kapalı alanlarda uzun süre kalmak salgın hastalığın bulaşmasına daha çok sebep oluyor. Teravih namazı da yatsı namazıyla birlikte nereden baksanız bir saati buluyor."

Teravihin sünnet bir namaz olduğunu, camide de evlerde de kılınabildiğini ve salgın gibi "zaruret" olarak ifade edilen durumlarda insanların sağlığının korunması için tedbirlerin alınabileceğini vurgulayan Erbaş, "Süreç içerisinde eğer vakalarda düşme olursa yani camilerde tedbirlere, mesafeye, maskeye riayet ederek teravih namazlarımızı kılabilecek duruma gelirsek kararımızı alırız. Yetkili kurullar ve yetkililerle gerekli müzakereleri, istişareleri yapar milletimizle bunu paylaşırız." diye konuştu.

"İftar ve sahurları evimizde çocuklarımızla birlikte yapmaya gayret edelim"

Erbaş, Kovid-19 sürecinin "Allah-u Teala, sizin şer beklediğiniz bazı şeylerde hayır yaratır." ayeti üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yıllardır evlerinde ailesiyle birlikte iftar ve sahur yapamayan, cemaatle teravih namazı kılamayan vatandaşların bu imkanı salgın sürecinde bulduğunu söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kalabalık iftar sofralarının kurulamayacağını, sahur ve iftarların evlerde ailelerle yapılacağını aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Özellikle cemaatle namaz kılmak. Sadece teravih namazı demiyorum. Sabah namazından itibaren mümkün olduğunca namazlarımızı ihmal etmeyelim. Mümkünse cemaatle kılalım, mümkün değilse vaktinde kılalım namazlarımızı. İftar ve sahurları ihmal etmeden evimizde çocuklarımızla birlikte yapmaya gayret edelim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Gönlüm ister ki bu ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin. Bugünden itibaren başlayarak her gün bir cüz okuyarak ramazanın sonunda Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzü bitmiş olsun. Sonra da hatim duamızı yapalım. Rabbimizden bu ramazan ayının bütün Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyelim. Ramazan ayı aynı zamanda tövbe ve istiğfar ayıdır. Ellerimizi Rabbimize açalım yeryüzünden bütün kötülüklerin kalkması, iyiliklerin yayılması için dua edelim."

Erbaş, vatandaşlardan camilerdeki mukabele programına imkan dahilinde katılmaları tavsiyesinde bulunarak, "Camilerdeki mukabele programlarının salgın noktasında herhangi bir tehlike oluşturacağını düşünmüyorum. Bir metre değil de 2, 3 metre mesafe oluşturulabilir. Vatandaşlar camilerde mukabeleye devam etme imkanı bulamıyorsa Diyanet TV'de günde birkaç sefer yayımlanan mukabele programlarını takip edebilir ve Diyanet Kur'an radyosunda sürekli okunan Kur'an-ı Kerim yayınlarını mukabele şeklinde dinleyebilirler. Bu noktada Kur'an ayı ramazanı bol bol Kur'an okuyarak değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

"Vaaz ve irşat faaliyetlerine daha fazla özen gösterilecek"

Erbaş, Başkanlık tarafından müftülüklere ramazan ayına ilişkin gönderilen talimatnameye değinerek, öncelikle camilerin ramazanda teravih namazı hariç diğer vakitlerde en güzel şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

Cuma günleri ve vakit namazlarında cami derslerinde özellikle ramazana ait konuların öne çıkarılarak milletin aydınlatılacağını aktaran Erbaş, din görevlilerinin vaaz ve irşat faaliyetleri noktasında cami ve cami dışındaki programlarına her zamankinden daha fazla özen göstereceğini söyledi.

Erbaş, camiler ve cami müştemilatlarında iftar programlarının yapılmayacağını hatırlatarak, "Kovid-19 nedeniyle geçen yıl camilerde itikaf ibadeti yapılamadı. Bu yıl müftülüklerimizin belirlemiş olduğu camilerde itikaf yapılacak. Çünkü bu da bir sünnettir. Camilerimizin uygun bölümlerinde ve uygun olan camilerimizde itikaf yapmak isteyen kardeşlerimiz bundan istifade edebilecek." açıklamasında bulundu.

"Müslümanlar ramazanda zekat vermeyi teamül haline getirdi"

Normal zamanın dışında ramazanda zekat ibadetinin daha çok gündeme geldiğine işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Müminler, zengin Müslümanlar ramazan ayında zekat vermeyi teamül haline getirmişlerdir. Çünkü fakir fukara, garip gureba insan iftar sofrasına o zekat paralarıyla bir şeyler koyabilsin diye. Türkiye'nin zekat potansiyeli çok yüksek. Araştırmacıların ifadesine göre insanlar zekatını verse Türkiye'de fakir insan kalmaz. Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede zekatı hemen namazla birlikte anmasının hikmeti de budur. İnsanları kötülüklerden alıkoyma noktasında namaz ne kadar önemliyse yeryüzünde sosyal dengelerin muhafaza edilmesi noktasında da zekat o kadar önemlidir. Bu ramazanda zekat verecek kardeşlerimizin biraz daha cömertçe davranmasını tavsiye ederim."

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl bayram namazlarının kılınamadığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şu an camilerimizde nasıl cuma namazları kılıyorsak bayram namazları da kılınacak inşallah. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum. Bu, milletimizin alacağı tedbirlerle doğru orantılı. Millet olarak teravihten taviz verdik mesela. Teravihi, o güzelliği camilerde yaşayamayacağız. Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Teravih, Ramazan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei