Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazı kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazı kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı. Erbaş, "Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Erbaş, namazdan sonra yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle camide cemaatle ibadetin yasaklanmasının ardından, dün itibarıyla tüm vakit namazlarının yeniden cemaatle kılınmaya başladığını belirtti. İlk olarak bir ay önce cuma, öğle ve ikindi namazlarında cemaatle namaza başlanıldığını ifade eden Başkan Erbaş, "Şimdi de sabah, akşam, yatsı namazlarımızı da kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin, bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.

Başkan Erbaş, bir hadis-i şerifte Hazreti Muhammed'in, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar' buyurduğunu hatırlatarak, "Rabbim, kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin. İnşallah onları bu şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Camilerin, müminlerin neşeyi ve huzuru içinde bulduğu mekanlar olduğunu belirten Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak içerisinde bulunmuş olduğumuz salgın hastalıktan insanlığı muhafaza eylesin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Hasta olanlara şifalar nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi ve bütün insanlığı bu salgın hastalıktan dolayı düşmüş olduğu sıkıntıdan en kısa zamanda kurtarsın."


Ahmet Hamdi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:42 Kaynak: DHA

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