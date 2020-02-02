Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında depremzedeler için dua etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , sabah namazını Bursa Ulu Cami'de kıldı. Erbaş, namazın ardından Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Bursa Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından Prof. Dr. Erbaş, Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlar için dua etti. Erbaş, çocukların eğitimi üzerine de öğütler verdi.

Peygamber efendimizin gençlere ve çocuklara çok önem verdiğini belirten Erbaş, 81 il müftülüğümüz 922 ilçe müftülüğümüz olarak 90 bin camimizle 40 bine yakın kuran kursumuzda çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza İslam değerlerini kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitim bilimcilerin de kabul ettiği gibi çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın karakter yapısının oluşmasında annesinin babasının rolü olsun, hocalarımızın rolü olsun, müftülerimizin rolü olsun, anne ve babalar rolü olsun, bunlar çok önemli ve bunlar model alınmalı. Bir Müslüman ailenin çocuğu evde anne babasının namaz kıldığı, oruç tuttuğunu, Kuran'ı Kerim okuduğunu göre göre büyüsün. Fakire yardım ettiğini görsün. Eğitim budur, bunun için gayret etmeliyiz. Bu millet değerlerine sahip çıktığı zamanda hep yüceldi, yükseldi. Bu değerler Kuran'ı Kerim'in değerleridir, Peygamberin değerleridir. Bu değerlere sahip çıktığımız asırlarda hep yükseldik, yüceldik. Başka milletlere önderlik ettik, rehberlik yaptık. İyilik götürdük, kötülüklere engel olmaya çalıştık? dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN ELMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Depremzedeler için dua eden Erbaş, Geçen Cuma günü ülkemizin camilerinde depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okuttuk. Bugün sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Afete maruz kalan kardeşlerimiz için koşuyoruz. Dünyanın neresinde mazlum ve mağdur insan varsa bu millet onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Asırlar boyunca bu millet yardımseverliğini gösterdi diye konuştu.