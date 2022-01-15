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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var"

15.01.2022 08:34

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun sahih dini bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun sahih dini bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Erzurum İl Müftülüğünü ziyaretinin ardından Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde kursiyerlere hitap etti.

Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin, ilim üreten bir yer olması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli birimlerinden birisi olduğunu belirtti.

Arapça Kur'an-ı Kerim, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi derslerin ne kadar nitelikli olarak alınırsa bunun din hizmetlerine ve din eğitimine o kadar yansıyacağını aktaran Erbaş, eğitim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını vurguladı.

Erbaş, "Sizden istirhamım burada geçirdiğiniz üç yılı, verdiğiniz bu kadar emeği, görevlerimizden muaf olarak sadece ilim elde etmek için geçirdiğiniz bu zamanı, ömrünüzün sonuna kadar yapılan bu emeklerin bir zekatı olarak harcamanızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerin mezun olduktan sonra kürsülerde görev alacaklarını anımsatan Başkan Erbaş, "Burada öğrendiğiniz konuları mutlaka toplumla buluşturmalısınız. Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var. Hurafelerden uzak, aşırılıklardan uzak bir din anlayışına toplumumuzun ihtiyacı var." dedi.

Başkan Erbaş, kursiyerlerden göreve başladıklarında gençlik çalışmalarında aktif rol almalarını isteyerek, "Birkaç sözünüz ile ruhlarına gönüllerine eğer girebilirseniz bu sizin için hayatınızda yaptığınız en büyük vazife olacak. O çocuklarla sizin ilgilenmeniz çok daha etkili, çok daha faydalı olacak ve sizin için çok daha hayırlı olacak. Çocuklar bize emanet. Biz ilgilenmezsek kim ilgilenecek. Dolayısıyla vaizlerimizden, müftülerimizden bunu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzurum, Sahih, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var" - Son Dakika
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