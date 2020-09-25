Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda gençlerin ilim, hikmet ve adalet ilkeleri üzerine eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Adalet, bilgi, hikmet, ilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda gençlerin ilim, hikmet ve adalet ilkeleri üzerine eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Adalet, bilgi, hikmet, ilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Erbaş, Erenler ilçesindeki Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Allah'a ve ahiret gününe inananların O'nun mescitlerini imar edebileceğini söyledi.

Caminin yapılıp biteceğine ancak esas önemli noktanın içinin imar edilmesi olacağına dikkati çeken Erbaş, okunan ayetlerde dile getirilen ilkeleri benimseyen gençler yetiştirerek camileri imar edeceklerini anlattı.

Erbaş, sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda yetiştirilen gençlere bu ilkelerin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bütün öğretmenlerimiz aynı doğrultuda hareket etmeli. Adalet, bilgi, hikmet, ilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı şey mescit inşa etmek idi ama ardından hemen mektebi kurdu. İşte mektep burada, cami burada. Bizim derdimiz bütün mescitlerimizi suffe mektep haline getirmektir." diye konuştu.

Medeniyetlerin ilim, hikmet ve irfan temellerinin üzerine kurulduğunu anlatan Erbaş, bu değerlere sarıldığı asırlarda dünyaya güzellikler getirdiğini aktardı.

Konuşmaların ardından 8 derslikli uygulama okulu ve camisinin temeli için ilk beton, Erbaş ve protokolün düğmeye basmasıyla atıldı.

Orhan Gazi Camisi yenilenmenin ardından açıldı

Daha sonra Adapazarı ilçesinde 1323'te inşa edilen ve aslına uygun yenilenen Orhan Gazi Camisi'nde düzenlenen törene katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, sadaka sahibi kimselerin ölse de amel defterinin açık kalacağını anlattı.

Erbaş, Orhan Gazi'nin amel defterine meleklerin sevap yazdığını dile getirerek, "Neden? İşte bıraktığı bu eser sayesinde. İşte alacağımız ibret budur. Rabb'im hayırlara vesile eylesin. Nice çocukların, nice gençlerin bu camiyi mektep olarak kullanarak yetişmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehir protokolü ile açılış kurdelesini kesen Erbaş, onarımdan sonra camide kılınan ilk cuma namazında verdiği hutbede, Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiylerde okuma ve yazmanın anlatıldığını anımsattı.

İslam'a göre, imanın ahlaktan, ibadetin edepten ve bilginin hikmetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erbaş, "Cami, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Alemlerin Rabb'ine kulluğumuzu arz ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir." ifadesini kullandı.

Erbaş, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak idrak edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk yaşadığımız Ayasofya Camii'nin ibadet ve ilim tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum 3 gün sürecek. 30 kadar ilim adamı, camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve özellikle Ayasofya'nın başlangıçtan günümüze kadar yapmış olduğu hizmeti dile getirecek."

Törenlere, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müftüleri ile STK temsilcileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da

Sakarya, Mektep, Adalet, Asker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:14:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei