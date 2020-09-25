Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda gençlerin ilim, hikmet ve adalet ilkeleri üzerine eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Adalet, bilgi, hikmet, ilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Erbaş, Erenler ilçesindeki Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Allah'a ve ahiret gününe inananların O'nun mescitlerini imar edebileceğini söyledi.

Caminin yapılıp biteceğine ancak esas önemli noktanın içinin imar edilmesi olacağına dikkati çeken Erbaş, okunan ayetlerde dile getirilen ilkeleri benimseyen gençler yetiştirerek camileri imar edeceklerini anlattı.

Erbaş, sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda yetiştirilen gençlere bu ilkelerin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bütün öğretmenlerimiz aynı doğrultuda hareket etmeli. Adalet, bilgi, hikmet, ilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı şey mescit inşa etmek idi ama ardından hemen mektebi kurdu. İşte mektep burada, cami burada. Bizim derdimiz bütün mescitlerimizi suffe mektep haline getirmektir." diye konuştu.

Medeniyetlerin ilim, hikmet ve irfan temellerinin üzerine kurulduğunu anlatan Erbaş, bu değerlere sarıldığı asırlarda dünyaya güzellikler getirdiğini aktardı.

Konuşmaların ardından 8 derslikli uygulama okulu ve camisinin temeli için ilk beton, Erbaş ve protokolün düğmeye basmasıyla atıldı.

Orhan Gazi Camisi yenilenmenin ardından açıldı

Daha sonra Adapazarı ilçesinde 1323'te inşa edilen ve aslına uygun yenilenen Orhan Gazi Camisi'nde düzenlenen törene katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, sadaka sahibi kimselerin ölse de amel defterinin açık kalacağını anlattı.

Erbaş, Orhan Gazi'nin amel defterine meleklerin sevap yazdığını dile getirerek, "Neden? İşte bıraktığı bu eser sayesinde. İşte alacağımız ibret budur. Rabb'im hayırlara vesile eylesin. Nice çocukların, nice gençlerin bu camiyi mektep olarak kullanarak yetişmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehir protokolü ile açılış kurdelesini kesen Erbaş, onarımdan sonra camide kılınan ilk cuma namazında verdiği hutbede, Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiylerde okuma ve yazmanın anlatıldığını anımsattı.

İslam'a göre, imanın ahlaktan, ibadetin edepten ve bilginin hikmetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Erbaş, "Cami, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Alemlerin Rabb'ine kulluğumuzu arz ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir." ifadesini kullandı.

Erbaş, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak idrak edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk yaşadığımız Ayasofya Camii'nin ibadet ve ilim tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum 3 gün sürecek. 30 kadar ilim adamı, camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve özellikle Ayasofya'nın başlangıçtan günümüze kadar yapmış olduğu hizmeti dile getirecek."

Törenlere, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müftüleri ile STK temsilcileri katıldı.