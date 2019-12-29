Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Sabah Namazı Buluşmaları"na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da 'Sabah Namazı Buluşmaları'na katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Sabah Namazı Buluşmaları"na katıldı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlar barış içinde yaşayıp mutlu olsunlar diye yaşıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlar barış içinde yaşayıp mutlu olsunlar diye yaşıyoruz. İslam budur. İslam, dünyada denge bozulmasın diye gönderilen bir dindir." dedi.

Erbaş, "Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında Adapazarı'ndaki Tozlu Camisi'nde cemaate sabah namazı kıldırdıktan sonra vaaz verdi.

Tozlu Camisi'nde her pazar sabahı tefsir dersi yapıldığını, Türk medeniyetinde kürsü derslerinin çok önemli olduğunu belirten Erbaş, "Geçmişte özellikle İstanbul camilerinde, Fatih Camisi'nde kürsü dersleri varmış. Şeyhülislam'ın kürsüsü, Dersiamların kürsüleri, tefsir, hadis, hakayık, ilmihal, Kur'an dersleri, bütün bunlar olagelmiş. Bugün bunu ihya etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde 'cami dersleri' ismiyle her hocamızın namaz önceleri ve sonraları bu derslere devam etmelerini istiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Cemaate, Fecr suresinin tefsirini anlatan Erbaş, Allah'ın ölümü de hayatı da insanları imtihan için yarattığını, bollukta da darlıkta da Allah'ın verdiği tüm nimetlere şükredilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetimlere iyilik yapılması gerektiğinin altını çizen Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

" Bangladeş'te 1 milyona yakın Arakanlı kardeşimizin babaları ölmüş, öksüzler var. Bizi gördükleri zaman karşıdan bize doğru ağlayarak, koşarak geldiklerini gördüğünüz manzara, yeryüzünde bir insanın ızdırap duyması için yeter de artar. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, oralardan bize sığınan 5 milyon yetim, öksüz insanlar var. Kim sahip çıkacak bunlara? 'Bunlar bizim vatandaşımız değil' mi diyeceğiz? Bunun hesabını çok ağır bir şekilde veririz."

Allah'ın her asırda yeryüzünde yetimlere sahip çıkacak kullar yarattığını belirten Erbaş, bugün bu görevin Türkiye'nin üzerinde olduğunu kaydetti.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının, geçen ramazan ayında yurt içinde ve 98 ülkede iftar sofraları kurduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin dışında 149 ülkeye kurban eti götürdük. O kurban etini görüp de gözyaşları döken ve bir yıldır onu bekleyen insanlar var. Ona muhtaç, işte o dualarla biz ayaktayız. Ecdadımız hep böyle yapmış, dünyada yücelmiş, sömürgeciler gibi kervanlarını boş götürüp dolu getirmemiş, dolu götürüp boş getirmiş. Bizim ecdadımız bu. İnsanlar barış içinde yaşayıp mutlu olsunlar diye yaşıyoruz. İslam budur. İslam, dünyada denge bozulmasın diye gönderilen bir dindir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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