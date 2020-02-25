Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısını kınayarak, "Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısını kınayarak, "Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu'nun cenazesine katılmak üzere Çorum'a geldi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Erbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinde özellikle camilere ve Türklerin iş yerlerine yönelik saldırıların arttığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Alman ırkçılığının hortladığını ve özellikle 'İslamofobi' dediğimiz İslam karşıtlığının artması nedeniyle bu Türk saldırıların olduğunu görüyoruz. Bu saldırıları kınıyoruz ve her zaman yetkilileri uyarıyoruz. Bu durum sadece Türklere zarar vermiyor. Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarına da zarar veriyor. Hatta meydana gelen bu saldırıdan dolayı şu an herkes rahatsız ve büyük huzursuzluk içinde. Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık. Herkesin tedbir alması ve bu saldırılara son vermesi gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞTAFLI


Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi
Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]