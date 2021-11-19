Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız"

19.11.2021 09:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız"

Bingöl'de Din Görevlileri Buluşması'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir.

Bingöl'de Din Görevlileri Buluşması'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir. Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl'de din görevlileriyle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının gelecek nesiller açısından önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "İslam nimeti ile ne kadar çok insanı buluşturabilirsek bu bizim için çok büyük bir kazanım olacak. Bugün 7'den önce de 70'ten sonra da insanlara ulaşma imkanımız var" dedi.

Başkan Erbaş, din hizmeti ve din eğitimi noktasında imkan ve fırsatları iyi değerlendirmenin önemine değinerek, "Okumaya, kendimizi yetiştirmeyi, gençlerle zaman geçirmeyi, onlara Kur'an ve sünnet çizgisinden doğru bilgileri vermeyi, onlara daha fazla zaman ayırmazsak bunun vebali ağır olur." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yürüttüğü "Gençliğe Değer" projesi kapsamında her bir din görevlisinin 10 gençle ilgilenmesini isteyen Başkan Erbaş, din görevlilerinin gençlere vakit ayırmalarını, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gençlere destek olmalarını söyledi.

"MANEVİ REHBERLERİMİZ SAYESİNDE CEZA EVLERİNDE HAFIZ OLANLARIN SAYISI ARTIYOR"

Öğrenci yurtlarında, hastanelerde, cezaevinde yürütülen manevi destek hizmetlerine değinen Başkan Erbaş, "Zaman zaman dinliyoruz onları öyle gönüller feth ediyorlar ki, burada Bingöl'de de cezaevinde bir kardeşimizin hafız olduğunu öğrendim. Çeşitli ceza evlerinde bizim manevi rehberlerimiz sayesinde hafız olanların sayısı artıyor. Acaba hangi suçu işledi de cezaevine düştü ama manevi rehberimizle tanıştığı zaman dünyası değişiyor. Sincan Cezaevi'nde hafızlık merasimi yaptık. Hafızlığa başlamış kardeşlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"DAVRANIŞLARIMIZLA EN GÜZEL ÖRNEK BİZ OLMALIYIZ"

Başkan Erbaş, din görevlilerinin din hizmeti ve din eğitimi sunarken sadece anlatmakla yetinmeyip yaşayarak da örnek olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Biz rol model olmak zorundayız. Peygamber Efendimiz nasıl en güzel örnek oldu ise Peygamber varislerinin de en güzel örnek olması lazım. İslam'ı yaşayarak göstermek mi daha önemli anlatarak göstermek mi daha önemli? Yaşayarak göstermek daha önemli. Talebelerimize en güzel örnek olmalıyız. Cemaatimize en güzel örnek olmalıyız. Mahallemizde, şehrimize en güzel örnek biz olmalıyız. Konuşmamızla, yürüyüşümüzle, davranışlarımızla en güzel örnek biz olmalıyız" şeklinde konuştu.

"AŞKIMIZI, HEYECANIMIZI HER ZAMAN MUHAFAZA ETMEYE ÇALIŞALIM"

Din görevlisinin hizmet ettiği bölgeyi, mahalleyi ve muhatap kitlesini tanımasını ve ona göre rehberlik yapması gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Muhatap kitlemizi tanıyacağız ki, işimiz kolaylaşsın ve başarımız artsın. En büyük imkanımız; imanımız, samimiyetimiz, aşkımız ve heyecanımızdır. Eğer heyecanımız kaybolduysa samimiyet kalmaz, 'Din samimiyettir' o zaman biz, mihrabı, minberi bırakıp gidelim hiç olmazsa mihrabı, minberi boşuna işgal etmeyelim. Allah muhafaza, içimizden bir kişinin, bir hocamızın bile bu duruma düşmesi bizi çok üzer. Bunun için aşkımızı, heyecanımızı her zaman muhafaza etmeye çalışalım" diye konuştu.

"Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir"

"Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir" diyen Başkan Erbaş, "Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir. İhlas ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek ve manevi bereketin kapılarını açacaktır. Elbette İslam ve insanlık yolunda çalışmanın ve iyilik gayesi ile hizmet etmenin, sabır gerektiren zorlukları da olacaktır. Nitekim peygamberler, türlü sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bize düşen sabırla azimle, inançla çalışmalarımıza devam etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bingöl, Mevla, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu 09:25 Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon 09:02 Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor 08:11 Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi 01:31 Yeniköy'de yakalandılar! Aşk açıklaması geldi TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son Dakika Haberleri
09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı
09:01 Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon
08:57 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek
08:51 Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak
08:39 Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm
08:30 Bu akarsu bira gibi kokuyor: Alkol oranı 1,2
08:18 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı
08:17 Avrasya Araştırma anketi: CHP birinci parti oldu, Erdoğan dört adayın da gerisinde kaldı
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı         
07:15
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 09:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement