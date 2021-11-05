Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Erbaş, Vali Erin ile görüştü.

Valilik şeref defterini imzalayan Erbaş'a, ziyaretinde Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık ve İl Müftüsü Ramazan Tolan da eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, Erbaş ve beraberindeki heyeti Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.