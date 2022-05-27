Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, SAÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, SAÜ'yü ziyaret etti

27.05.2022 18:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, SAÜ'yü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi'ni (SAÜ) ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi'ni (SAÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İlahiyat Fakültesinde başta dekanlık olmak üzere uzun yıllar görev yapan Erbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç tarafından karşılandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret anısına Tonguç, Erbaş'a elif tablosu hediye etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, SAÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika


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