Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, SAÜ'yü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi'ni (SAÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İlahiyat Fakültesinde başta dekanlık olmak üzere uzun yıllar görev yapan Erbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç tarafından karşılandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret anısına Tonguç, Erbaş'a elif tablosu hediye etti.