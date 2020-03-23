Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şimdi yaşlılarımız ve hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Şimdi yaşlılarımız ve hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şimdi yaşlılarımız ve hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korona virüsten korumak amacıyla aldığı tedbirlere destek olmak için yeni bir genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korona virüsten korumak amacıyla aldığı tedbirlere destek olmak için yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre din görevlileri illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu faaliyetlerinde görev alacak.


Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilen genelgede, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde Whatsapp grupları kurulması, var olan grupların bu süreçte aktive edilmesinin önem taşıdığı belirtildi. 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, din görevlilerinin evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli olarak aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacağı kaydedildi.


Whatsapp grupları aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek. Diyanet TV ve Diyanet radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi sağlanacak. Bu sayede Başkanlık tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yeni yayına alınan özel programların duyuruları yapılacak. Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin oluşturulan Whatsapp grupları vesilesiyle topluma ulaşması sağlanacak.


"Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım"


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ayrıca din görevlilerinin korona virüsten korumak amacıyla evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmasıyla ilgili bir mesaj da yayınladı. Erbaş, dijital iletişim mecralarından din görevlilerine ulaştırılan görüntülü mesajında yaşlıların tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesi olduğunu belirterek, "Onların ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini ve dualarını almak her mümin için büyük bir fazilettir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yaşlılarımıza hizmet etmeyi emretmekte, Peygamber Efendimiz de pek çok hadis-i şerifinde onlara yardım ve hürmet etmenin ahlaki değerini ve ahiretteki büyük mükafatını bizlere bildirmektedir" dedi.


"Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım"


Erbaş, güzel ahlakı ve sonsuz merhameti hayatın her alanına taşımanın önemini dile getirerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kur'an'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım, durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım. Kur'an-ı Kerim tilavetlerimiz, dualarımız ve nasihatlerimiz ile milletimize daima umut, sabır, huzur, sükünet ve tevekkül aşılayalım. Değerli kardeşlerim, elbette bu zor zamanlar geçecektir. Ancak asaletle, faziletle, samimiyetle sınavı geçenlerin güzel amelleri ve Rabbimiz katındaki mükafatı baki kalacaktır. Bu doğrultuda gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

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