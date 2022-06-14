Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı

14.06.2022 19:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Erbaş, Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı açıklamada, 1400 yıl önce gönderilen Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini belirtti.

Hıfzetmenin aynı zamanda korumak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in indiği andan kıyamete kadar korunacağını ifade eden Erbaş, her aileden bir hafız yetişmesini talep ettiklerini, Kur'an'a hizmet etmenin hizmetlerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 110 hafız, törenle icazet belgesini aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Abdulhamid Han Hafızlık Kur'an Kursu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi Sincan Şubesi'nin açılışlarını da yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı - Son Dakika

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