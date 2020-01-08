Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü'nü kabul etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus'u kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Grabus'a teşekkür etti. Erbaş, Lüblijana İslam ve Kütür Merkezi'nin yapılmasının önemine değinerek, "Böyle bir cami ve kültür merkezinin yapılmış olmasının Slovenya'da İslam'ın daha yakından tanıtılmasına, anlatılmasına büyük bir katkısı olacaktır inşallah" dedi.



Din eğitiminin önemine değinen Erbaş, "Bizim için eğitim önemli faaliyet alanlarından birisidir. Çünkü ilim, irfan, bilgi, hikmet İslam'ın özüdür. Ancak bunu doğru dini bilgiyle ve doğru insanlarla yapmak gerekir. Bunun için biz Balkanlar'dan uluslararası imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim almak amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Slovenya'dan da öğrenci gelirse onlara da destek olmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteririz" diye konuştu.



Erbaş, Slovenya Müftülüğü'ne bağlı hizmet eden din görevlilerine de hizmet içi eğitim verebileceklerini ifade ederek, Slovence Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı basıp gönderebileceklerini ve bunun da çok faydalı olacağını kaydetti.



Slovenya Müslümanları Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus, kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Slovenya Müslümanları Müftülüğü olarak yaptıkları din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili bilgi veren Grabus, Slovenya'nın başkentinde yaptıkları Lüblijana İslam ve Kütür Merkezi'ni de tanıttı. Grabus, Slovence Kur'an-ı Kerim mealinin olmadığını, onun için Diyanet İşleri Başkanlığının Slovence hazırlayacağı Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabının Slovenyalılar için çok faydalı olacağını belirtti.



Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. - ANKARA