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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, son teravihi enderun usulüyle kıldırdı

41 dakika önce

Sakarya'da son teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla enderun usulüyle kılındı.

Sakarya'da son teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla enderun usulüyle kılındı.
Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen Erbaş, teravih öncesi ibadethanenin bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.
Erbaş yatsı namazının ardından enderun usulüyle teravih namazını kıldırdı. Her iki rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.
Teravih namazı Erbaş'ın duasıyla sona erdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından cemaatle bayramlaştı, cami çıkışında lokum ve çikolata dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, son teravihi enderun usulüyle kıldırdı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Sakarya, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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