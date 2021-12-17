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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

17.12.2021 23:38
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun her katmanına ulaşarak çimento olma vazifesini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun her katmanına ulaşarak çimento olma vazifesini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Artvin'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Artvin İl Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Erbaş, il buluşmaları kapsamında 34'üncü programı gerçekleştirdiklerini ve gittikleri her ilde STK'ler ile toplantı yaptıklarını belirtti.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki "İyilikte ve takvada yardımlaşınız, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız" ayetini hatırlatarak, "Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet etmenin gayretinde olduklarını dile getiren Erbaş, "Biz toplumumuzun her katmanına ulaşarak bir çimento olmak durumundayız, bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının da desteğiyle bunu yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının STK'ler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Erbaş, "Her ilimizde müftülüklerimiz bütün kurumlarla iş birliği içerisinde. Özellikle aile değerlerimizin muhafaza edilmesi noktasında valiliklerimizin bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizle iş birliği içerisindeyiz. 438 noktada Aile Dini Rehberlik bürolarımız var. Buralarda görevli vaizlerimiz var." bilgisini verdi.

4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını çok önemsediklerini belirten Erbaş, "Bize umut veren, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 bin civarında sınıf açtık. 150 bine yakın çocuğumuz var. Tavsiye ederim bulunduğunuz yerlerde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı ziyaret edin çocuklarımızın neşesini, mutluluğunu paylaşın." tavsiyesinde bulundu.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Artvin Müftüsü Hasan Güneş de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Artvin, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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