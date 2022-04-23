Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strazburg'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam dini sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için en büyük nimettir." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından organize edilen iftar yemeğinde Fransa'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, dünyanın birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim medeniyetimiz birlik medeniyeti, beraberlik medeniyeti, barış medeniyetidir. Çünkü dinimizin adı barış. Ayet-i kerimede Rabbimiz; 'Ey iman edenler, hepiniz barışa giriniz.' İman edenlere özellikle sesleniyor ki barışın öncüleri olunuz, birliğin, beraberliğin rehberi olunuz." diye konuştu.

"İslam dini sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için en büyük nimettir." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Yeter ki Allah Resulü Efendimizin Arafat'ta bütün insanlığa seslendiği şu ilkelere uyalım, 'Ey insanlar hepiniz Ademdensiniz, Adem de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Acem'e, Acem'in de Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.' İşte biz bu ilkelere riayet ederek ve bütün insanlığı bu ilkelere davet ederek hareket etmek zorundayız."

Programa, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Fransa Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Bayram Demirtaş da katıldı.