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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şu ana kadar namazını ayrı bir mekanda kılan kardeşlerimiz,...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın soruları cevaplaması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:17 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın soruları cevaplaması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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