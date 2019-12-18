Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şu ana kadar namazını ayrı bir mekanda kılan kardeşlerimiz,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Şu ana kadar namazını ayrı bir mekanda kılan kardeşlerimiz,... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şu ana kadar namazını ayrı bir mekanda kılan kardeşlerimiz,...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın soruları cevaplaması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın soruları cevaplaması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şu ana kadar namazını ayrı bir mekanda kılan kardeşlerimiz,...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:17 Kaynak: AA
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