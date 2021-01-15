Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye İslam Meclisi Başkanı Rufai ile görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye İslam Meclisi Başkanı Usame Rufai ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, görüşmede Rufai'ye Suriye İslam Meclisi'nin Türkiye'de ve güvenli bölgelerdeki Suriyeliler için yaptığı çalışmaları önemli bulduğu mesajını iletti.

Erbaş görüşmede, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının hem Türkiye'deki hem de Cerablus, Azez, El-Bab ve İdlip bölgelerinde Suriyeli mültecilere yönelik hizmetler yürüttüğünü anımsattı.

Erbaş, "Sırf muhacir kardeşlerimize yönelik hizmeti daha sağlıklı yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Göç ve Manevi Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk. Türkiye'nin her yerinde muhacir kardeşlerimiz bulunduğu için onların hizmetlerini daha rahat yürütebilmek için il ve ilçe müftülüklerimizde koordinatörlerimiz var." ifadesini kullandı.

Rufai'ye dini eğitim ve dini yayınlar ile hayri hizmetler kapsamında yaptıkları çalışmaları da aktaran Erbaş, "20 adet kitabı Arapçaya tercüme ederek 330 bin adet ücretsiz olarak muhacir kardeşlerimize ulaştırmaya çalıştık. Özellikle çocukların ve kadınların Kur'an kurslarında eğitim görmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup bu konuda da yine muhacir kardeşlerimizin çocukları teşvik edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.