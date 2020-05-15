Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna etkilerini görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Dünyayı sarsan Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Erbaş, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Salgınla kapsamlı bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Benten ise, Covid-19 salgınıyla ilgili Suudi Arabistan'ın yaptığı çalışmaları anlattı. Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtti.

Salgının bir an önce son bulması niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirlerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

(İHA)