Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

21.03.2022 11:11
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın daveti üzerine Cidde'ye geldi. Görüşme gerçekleştiren Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ve Erbaş, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen hac ve umre ibadetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

(İHA)

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

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Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü - Son Dakika
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