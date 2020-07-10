Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya'nın fotoğrafını paylaştı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika
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23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
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