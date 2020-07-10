Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , Danıştay 'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter 'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya'nın fotoğrafını paylaştı. - ANKARA

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Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu