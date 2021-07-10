"Allah, kıyamete kadar Ayasofya'da ezan seslerini eksik etmesin" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının birinci yılını hatırlatarak "Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının önünü açan tarihi kararnamenin birinci yılına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarihi kararnameyi paylaştı

Başkan Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sağlayan 10 Temmuz 2020 tarihli ve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamenin fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yeniden müminlerle buluştu"

"Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. " ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. #AyasofyaCamii pic. twitter. com/OPdOQLKyUR

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 10, 2021