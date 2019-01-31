Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bakan Akar'a Ziyaret

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.



Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ziyaretiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Akar'ın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile makamında çekilen fotoğrafı, "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti" notuyla paylaşıldı.



- Ankara

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