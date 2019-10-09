Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Barış Pınarı' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı

47 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.


Erbaş, paylaşımda, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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