Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erbaş, paylaşımda, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA
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