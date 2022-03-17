Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması

17.03.2022 10:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu gece idrak edilecek Berat Kandili nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu gece idrak edilecek Berat Kandili nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinin, hızla akıp giden hayatın, sonu gelmez isteklerini dizginleyerek hatalardan kaçınmak ve günahlardan arınmak için bir muhasebe gecesi olduğunu ifade eden Erbaş, kulluk bilinciyle Allah'ın sonsuz merhametine sığınarak engin mağfiretine mazhar olmak için bu gecenin önemli bir vesile olduğunu bildirdi.

Müslümanların, kendi günah ve hatalarından arınmayı istediği kadar dünyayı saran kötülüklerin bitmesi, iyilik ve güzelliklerin tüm insanlığı kuşatması için de gayret etmesi gerektiğine işaret eden Erbaş, bütün insanlığı hak, hakikat, adalet ve merhamet ekseninde buluşturmanın çabası içinde olmanın önemine dikkati çekti.

Varoluş mücadelesi veren insanlığın bir çıkış kapısına ve kurtuluş yoluna muhtaç olduğunu belirten Erbaş, birlik beraberliği, aile bağlarını, toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden olaylarla her türlü şiddetin yaşandığı bir zamanda Berat Gecesinin, insanın kendisiyle yüzleşerek dua ve ibadetle Allah'a yaklaşmasına imkan sunduğu ve daha güzel bir geleceğin kapısını araladığını kaydetti.

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve tüm alemi İslam'ın mübarek Berat gecesini tebrik ediyorum. Dua, zikir, ibadet ve taatle ihya edeceğimiz Berat Gecesinin daralan kalplerimize, bunalan zihinlerimize bir kandil olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, bizi günah yüklerinden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili, Mevla, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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