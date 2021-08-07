Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yukarı Mazı Mahallesi'nde yangından etkilenlere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Yukarı Mazı Mahallesi sakinlerinden yangının neden olduğu zararla ilgili bilgi alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, halka 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, "Devletimiz büyük. Devletimiz uğranılan zararları karşılıyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin" diye konuştu.

Muğla'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğünü anlatan Erbaş, "Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfı'mız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Ali Erbaş, cuma namazında tüm camilerde afetlerin son bulması için dua edildiğini de belirtti. Bodrum bölgesinde yangınla mücadelede görev yapan ekiplerle de görüşen Erbaş, çalışmalarında kolaylık diledi. Ziyarette Başkan Erbaş'a, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da eşlik etti.