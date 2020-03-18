Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı

16 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çanakkale, mukaddesat için mücadele etmeyi en büyük görev ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüce mertebe bilen ve gencecik bedenlerini ümmetin harim-i ismetine siper eden bir neslin zaferidir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çanakkale, mukaddesat için mücadele etmeyi en büyük görev ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüce mertebe bilen ve gencecik bedenlerini ümmetin harim-i ismetine siper eden bir neslin zaferidir. Çanakkale sadece bir coğrafyanın değil, yüce bir inancın, nebevi bir ahlakın ve insanlığın umudu bir medeniyetin müdafaasıdır


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugün, Türk milletinin inancı, vatanı ve değerleri uğruna şanlı bir direnişle tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü olduğunu anımsatan Erbaş, "Çanakkale, mukaddesat için mücadele etmeyi en büyük görev ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüce mertebe bilen ve gencecik bedenlerini ümmetin harim-i ismetine siper eden bir neslin zaferidir. Çanakkale sadece bir coğrafyanın değil, yüce bir inancın, nebevi bir ahlakın ve insanlığın umudu bir medeniyetin müdafaasıdır. Yemen'den Kosova'ya Bağdat'tan Saraybosna'ya Türk, Arnavut, Kürt, Arap, Boşnak ve daha birçok ırka mensup Müslümanların bir vücudun azaları gibi birbirlerinin acılarını hissettikleri, bir tarağın dişleri gibi omuz omuza mücadele ederek yan yana şehit düştükleri asil ve onurlu bir direniştir" ifadelerini kullandı.


Erbaş, mesajında şunları kaydetti:


"Çanakkale, maddi ve manevi bütün varlığını tarumar etmek üzere gelen ordulara göğsünü siper eden Mehmetçiğin, yaralı düşman askerlerine gösterdiği yardım ve şefkatle tarihe geçecek bir ahlakı temsil ettiği ve böylece merhametin savaşı yendiği yerdir. Aynı zamanda Çanakkale, çalışmak, bilimde, teknikte, hukukta zamanının en iyisi olmak ve büyük hedeflerini gerçekleştirmek adına nesillerimiz için en büyük azim, ilham ve şuur kaynağıdır. Dolayısıyla bu coğrafyada bir asır önce niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını nesillerimizin zihinlerine ve gönüllerine nakşetmek bizim en önemli görevlerimizdendir."


Çanakkale'nin milletçe kenetlenildiğinde, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele edildiğinde bütün zorlukların üstesinden gelineceğinin de en açık göstergesi olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için gayret gösteren kahraman güvenlik güçlerimize nusretiyle ve kudretiyle yardım etmesini, aziz milletimizi ilelebet payidar kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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