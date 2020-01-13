Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Erbaş, ziyarette Baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'e taziyelerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, ailenin acısını paylaşmayı bir vazife olarak gördüğünü belirterek, "Ben buralıyım. Dolayısıyla çok önemli bir vazife addettim, ziyaret etmek ve acılarını paylaşmak için. Bu bizim hem insani hem İslami görevimiz. Rabbim yavrumuza, evladımıza rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Bir daha bu tür acı olayları ne aile, ne de hiç kimse yaşamasın." diye konuştu.

Mücadelelerinin hep şiddete karşı olduğuna işaret eden Erbaş, "Hiçbir alanda, hiçbir noktada şiddet olmasın. Barış olsun, kardeşlik, sevgi, saygı olsun. Çocuklarımızı, gençlerimizi esasında bu anlayış üzerine yetiştirmek zorundayız. Çünkü İslam, barış anlamına geliyor. Bizim dinimiz barışı her zaman telkin ediyor, kardeşliği telkin ediyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Bu tür katillere hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezanın verilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bunu inşallah adalet temin edecek. Tabii ki verilen cezaların caydırıcılık özelliğinin olması gerekiyor. Biz bunu her vesile ile dile getiriyoruz. Cezalar caydırıcı olursa bu tür olaylar hiç olmaz, en azından asgariye iner. Biz hiç olmamasını arzu ediyoruz. Hiç olmaması için de cezaların caydırıcılık özelliğinin mutlaka olması gerekiyor. Babaya, anne ve kardeşine başsağlığı diliyorum. Ceren evladımıza da Rabbim'den rahmet diliyorum."

Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Ali Erbaş dua etti ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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