Son Dakika Haberleri: Diyanet işleri başkanı erbaş'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama
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Diyanet işleri başkanı erbaş'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama

5 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir.

Diyanet işleri başkanı erbaş'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama, System.String[]
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" dedi.
Ali Erbaş, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında, "Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. 'Çocuğun dokunulmazlığı' dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" ifadelerini kullandı. Erbaş, paylaşımında ayrıca düştüğü notta ise şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
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