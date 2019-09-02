Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından, son günlerde medyada yer alan çocuk istismarı konusunda paylaşımda bulundu.

Çocukları istismar edenleri şiddetle lanetlediğini vurgulayan Erbaş, herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutları ve geleceği korumaya davet etti.

Erbaş, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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