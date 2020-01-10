Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailelerin çocuk sayısını ikinin altına düşürmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çocuk sayısını 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailelerin çocuk sayısını ikinin altına düşürmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çocuk sayısını 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor" dedi.


Bir dizi programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. Burada, basın mensuplarının sorusu üzerine, aile başına düşen çocuk sayısının ikinin altına indiği yönündeki araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını vurguladı.


2019 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve aile' konusunu seçmelerinin en önemli nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hem neslimizi gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.


"2 çocuğun altına düşülmemesi lazım"


Erbaş, geçmişte aile başına düşen çocuk sayısının 4-5 olduğunu ancak şimdi ortalama 2 olduğuna dikkat çekerek, "Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım. 2'nin üzerinde, 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım. Çünkü aile toplumumuzun bel kemiği. Aile sağlam olursa hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet ve devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir
Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
00:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
00:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" - Son Dakika
00:06 Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı - Son Dakika
00:05 Kurtulmuş: "Memur sendikalarımız, siyasetimiz, akademi, sanat çevreleri, iş dünyası, her alanda... - Son Dakika
00:05 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]