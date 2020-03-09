Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Siirt'te, din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasıyla "Teşekkür belgesi" gönderildi.

Siirt Müftülüğünde düzenlenen etkinlikte, Siirt Ulu ve Ensar camilerinde 2019 yılı Ramazan ayında teravih namazını hatimle kıldıran, İl Müftüsü Ahmet Altıok, Tillo Müftüsü Osman Ormağ, din görevlileri Nezir Obut, Hüseyin Bulum, Cevat Erten, Abdulkadir Toprak, Ercan Genceli, Abit Agah ve Eyüp Kılıçaslan'a gönderilen belgeler teslim edildi.

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, bu yıl Kur'an kurslarındaki hafızları da teravih namazına dahil edeceklerini belirterek, "Gayretlerini takdir ediyor, başarılarının ve azminin devamını diliyorum." dedi.